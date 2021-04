GFVip, Tommaso Zorzi rimprovera ironicamente Giulia De Lellis: “Se ti racconto una cosa, tienitela per te”

Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis sono stati protagonisti di un simpatico siparietto su Instagram. La cosa è andata avanti per un po’ e ha fatto parecchio divertire i follower di entrambi. Vediamo cosa è successo nello specifico.

GIULIA DE LELLIS E LA DISAVVENTURA CON IL CAGNOLINO – Protagonista di queste gag sui social, il cagnolino di Giulia De Lellis, un piccolo volpino di Pomerania preso assieme all’ormai ex fidanzato Andrea Damante. Questo cane si chiama proprio Tommaso, come il vincitore del GFVip ed è grazie a ciò che i due si sono divertiti a punzecchiarsi sui social.

La De Lellis ha raccontato alcune disavventure della giornata assieme al piccolo cagnolino, così Tommaso Zorzi ha colto la palla al balzo per menzionarla in una stories: “Però se ti racconto una cosa tienila per te caz*o!”. La risposta dell’influencer, la quale è stata alla scherzo, non si è fatta attendere.

“Ah ecco da chi ha preso, di nome e di fatto” ha commentato Giulia De Lellis menzionando a sua volta Tommaso. Insomma, i due sono sicuramente in buoni rapporti. Tommaso e Giulia, infatti, si sono rivisti per l’occasione al Maurizio Costanzo Show e il rampollo milanese ha preso le difese della ragazza dalle critiche rivolte a lei in quanto influencer.

Cosa avrà combinato quindi il cagnolino dell’influencer romana? La ragazza si è risvegliata con un odore molto forte e, dopo aver controllato tutta la casa, ha scoperto che il cagnolino ha fatto i suoi bisogni proprio su di lei. “Mi ha fatto la pipì sulla spalla, stavo impazzendo” ha dichiarato la De Lellis disperata.