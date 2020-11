Gianluca Vacchi, la sorpresa alle sue due donne: festa total pink

Solo pochi giorni fa Gianluca Vacchi ha annunciato di essere diventato papà per la prima volta. Per la loro bambina, lui e la compagna Sharon Fonseca hanno deciso un nome a dir poco unico Blu Jerusalema. Dopo l’annuncio sui social, l’imprenditore ha voluto organizzare una grandiosa sorpresa per le donne della sua vita.

SORPRESA TOTAL PINK – Per la nascita della bambina, Vacchi ha deciso di organizzare una grande sorpresa per lei e l’amata compagna. Da sempre al centro dell’attenzione per la sua esuberanza, anche questa volta il 53enne ha lasciato di stucco. Dopo lo spettacolare annuncio del sesso del nascituro, Gianluca non ha deluso le aspettative dei più curiosi.

A mostrare la grandiosa sorpresa è l’uomo stesso, documentando il tutto con un breve filmato postato su Instagram. Al suo arrivo, Sharon è stata accolta da un enorme fiocco rosa sul cancello, mentre sull’ampio ingresso che conduce alla loro abitazione sono stati disposti tantissimi palloncini rosa, accompagnati da maxi peluche. Ad accogliere i neo genitori e la bambina, oltre ai commossi collaboratori domestici, anche i tre labrador Attila, Mia e Gordo. All’interno della villa è stato imbastito un buffet di dolci, anch’essi total pink.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Il 27 ottobre Gianluca Vacchi e Sharon sono divenuti genitori, a dare la lieta notizia sono stati proprio loro. Pubblicando un post con la famiglia al completo, mostrando così la neonata, Gianluca ha accompagnato la foto con una tenera didascalia:

“È con noi… io e Sharon siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie al cielo sta benissimo e noi già l’amiamo più delle nostre stesse vite. Gianluca e Sharon”