Giulia De Lellis, dopo la sfuriata su Instagram: arriva l’inaspettata scoperta

Durante la giornata di ieri, ad essere protagonista sui social è stata Giulia De Lellis. A scatenare gli utenti del web sono stati due scatti che l’hanno immortalata insieme alla sua nuova fiamma, Carlo Beretta. All’influencer non è però piaciuto l’essere stata ripresa mentre era a tavola con il nuovo ragazzo, tanto da scatenare una polemica su Instagram. Nelle ultime ore, però, è stata fatta una sconvolgente scoperta.

“PAPARAZZI” ALL’OSCURO DI TUTTO – A riprendere l’argomento, dando una svolta del tutto inaspettata è stata la pagina Instagram veryinutilpeople. Nelle IG Stories ha parlato della sfuriata fatta dalla De Lellis contro quei due ragazzi che, a detta sua, l’avrebbero fotografata per poi condividere le immagini sul web. Stando a quanto scoperto dalla pagina, i due ragazzi sarebbero all’oscuro di tutto.

La pagina ha infatti spiegato che i due “paparazzi” sarebbero all’oscuro di tutto, vittime di un vero e proprio malinteso. La tanto discussa coppia, infatti, sarebbe stata ripresa per sbaglio da uno dei due ragazzi, intento a fare una IG Story. Una volta trovata dalle fan di Giulia, la storia sarebbe stata condivisa proprio da loro.

LA POLEMICA SOCIAL – Una volta che le foto sono divenute virali, l’ex corteggiatrice ha deciso di sfogarsi su Instagram. Si è infatti lamentata per l’accaduto essendo stata violata la privacy di Carlo, non avvezzo ad essere al centro dell’attenzione del gossip. Giulia De Lellis ha quindi deciso di vendicarsi con i due ragazzi, riprendendoli e condividendo il video. Mostrando i loro volti, senza alcuna censura, la ragazza ha dichiarato:

“Questi due qui sono stati tutto il tempo a fare foto e video mentre mangiavo. Io sono un personaggio pubblico e ok, ma ero in compagnia di chi non ha piacere di apparire in pubblico contro la sua volontà. Così ho deciso di fare lo stesso anche io. Ho fatto video e foto del loro pranzo. È così che ci si sente quando viene violata la privacy, bello? Vi piace? Soprattutto se non venite poi così bene. Che figo, che campioni!”