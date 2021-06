Giorgia Soleri, fa coming out: “Sono bisessuale”

A finire nuovamente al centro dell’attenzione è Giorgia Soleri. La ragazza era finita già finito nel mirino del gossip per la sua storia d’amore con Damiano David, cantante dei Maneskin, e la rivelazione sulla sua “malattia invisibile”: vulvodinia, patologia dolorosa e cronica d’interesse vulvare.

Questa volta l’influencer ha deciso di usare nuovamente i social per un altro annuncio. La ragazza ha voluto inaspettatamente fare coming out.

“Sono bisessuale” – Solo poco tempo fa Giorgia ha voluto usare i social per trattare un argomento abbastanza serio e poco trattato: la vulvodinia. Ancora una volta, la fidanzata di Damiano ha deciso, attraverso Instagram, ha voluto fare un nuovo annuncio.

Approfittando di una domanda che le è stata fatto da un utente, Giorgia Soleri ha voluto fare coming out:

“Io omosessuale? No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!“.

Solo poche settimane fa, la ragazza ha lasciato senza parole non solo i social, ma anche il gossip, annunciando la sua relazione con Damiano. I due, stando a quanto raccontato proprio dalla coppia, stanno insieme da ben quattro anni.

Riguardo la scelta di uscire allo scoperto, Damiano ne ha parlato così da Vanity Fair: “Avevo i paparazzi sotto casa mattina e notte. Così, dopo quattro anni di relazione, ho fatto il suo nome. Continuo ad avere i paparazzi sotto casa mattina e notte, ma almeno non devo più nascondere nulla“.