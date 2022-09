Giorgia Soleri, forti critiche per la partecipazione al Festival del Cinema di Venezia: “Non mi piace il cinema”

In passato la giovane attivista dichiarò di non essere amante del cinema. In queste ore ha calcato il red carpet del Festival di Venezia

Giorgia Soleri nelle ultime ore è stata travolta dalle critiche per aver camminato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Alcuni follower sui social l’hanno accusata di essere incoerente poiché a lui in realtà il cinema non piace per niente. Vediamo cosa è successo e come ha commentato la scrittrice e attivista.

Cinema? No, grazie!

Tempo addietro la fidanzata di Damiano dei Maneskin dichiarò di non amare particolarmente il cinema. Alla domanda “Ti piace il cinema?”, la giovane attivista e fotografa rispose: “No, per niente, purtroppo è un linguaggio che mi annoia. Credo davvero di essere l’unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice guardiamo un film?”.

Questione di gusti, non ci sono dubbi. Gusti che devono essere evidentemente cambiati perché la giovane ha calcato nelle ultime ore il red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Proprio per questo motivo, Giorgia Soleri ha ricevuto parecchie critiche ed è stata accusata di essere incoerente e di volere solo visibilità; che diciamocelo, piace un po’ a tutti.

Soleri si giustifica: “Non mi sono annoiata”

Giorgia è stata invitata per pubblicizzare un noto brand di champagne e ha avuto l’occasione di guardare Bardo, film di tre ore del regista messicano pluripremiato Alejandro González Iñárritu. L’influencer si è poi giustificata sui social: “Sono appena tornata dal Festival di Venezia, è stata un’emozione incredibile e un’esperienza bellissima!”.

“Chi mi segue da un po’ di tempo sa che non sono una grandissima amante del cinema. A me piacciono i linguaggi artistici che richiedono un pezzo della propria esperienza per riuscire a comprenderli fino in fondo. Però nasco come fotografa quindi i pochi film che mi hanno emozionato avevano una grandissima fotografia. […] A causa del mio pregiudizio nei confronti del cinema avevo paura di non apprezzare al 100% il film, ma sono stata sorpresa e non mi sono annoiata neanche un secondo nonostante le tre ore di film“ ha commentato la giovane.