Giorgia Soleri, la replica agli attacchi di alcuni fan dei Maneskin: “Non avete idea di che cosa significhi”

Negli ultimi giorni Giorgia Soleri ha deciso di replicare ai duri attacchi ricevuti da alcuni fan dei Maneskin. Conosciuta nel mondo del gossip per la sua storia con Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin, la 26enne non sta attraversando un bel periodo.

Influencer, modella ed attivista, sul suo profilo social ha spesso parlato della malattia di cui soffre da anni: la vulvodinia. Nell’ultimo periodo, purtroppo, i sintomi di Giorgia sono peggiorati a tal punto da costringere Giorgia a mettere in pausa i suoi progetti. A farla soffrire ulteriormente sono stati gli attacchi di alcuni fan dei Maneskin.

“Non avete idea di che cosa significhi” – Negli ultimi giorni la Soleri ha deciso di utilizzare Twitter per rispondere alle accuse mosse dagli hater. Queste persone, come spiegato anche dalla stessa modella, sono arrivati ad accusarla di star mentendo riguardo la sua malattia.

“Non avete idea di che cosa significhi rivivere 10 anni di trauma ogni giorno per colpa di un gruppo di persone (perché giustamente vedete solo ciò che è pubblico, non la me**a che arriva in pvt) che han deciso di prenderti di mira colpendo i tuoi punti deboli”, ha scritto Giorgia sul noto social.

La ragazza ha poi concluso: “E spero che queste parole non vengano rigirate. non si può piacere a tutti, questo lo so, e capisco anche la critica. ma qua siamo oltre: odio su odio, invalidazione di malattie, richiesta costante di dimostrare quanto e come sto male, giudizi su come reagisco…”