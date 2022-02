Sanremo, Blanco accende il gossip: crisi con Giulia? Ecco le sue parole

Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, è il nome del momento. Il cantante classe 2003 ha trionfato al Festival di Sanremo assieme al collega Mahmood con il brano Brividi. Inoltre, la coppia ha accettato di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest che si terrà a maggio. Tuttavia, in queste ore si è acceso un gossip non indifferente.

Crisi con Giulia?

Il cuore del cantante, sebbene in molti pensassero avesse un flirt proprio con Mahmood, è impegnato e la fortunata si chiama Giulia Lisioli. La giovane ha 19 anni e l’ha seguito per tutto il suo percorso musicale, compreso Sanremo. La coppia è innamorata e legata da un anno ormai ma pare che qualcosa non stia andando bene tra i due.

Intervistato a RTL 102.5, la speaker radiofonica ha chiesto al giovane se in amore fosse tutto ok, dando per scontato che la sua storia stia andando a gonfie vele. La risposta ha però lasciato tutti senza parole: “Alti e bassi”. Successivamente, la speaker ha chiesto: “Quanto tempo è che sei fidanzato?”. Subito la risposta del cantante: “Alti e bassi. Comunque un anno”.

“Credo di aver toccato un tasto…” ha poi concluso la speaker radiofonica. Ad aiutarlo poi Mahmood, con il quale stava facendo l’intervista: “No, non diciamo queste cose. Ora è il momento della pubblicità”.

Fatto sta che involontariamente Blanco ha infiammato il gossip e data la sua fama attuale ci vorrà ben poco per scoprire la verità.