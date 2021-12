Giornalista della Rai sequestrata e aggredita in Romania da una senatrice Novax

Brutta disavventura per Lucia Goracci, nota giornalista della Rai, che stava girando un servizio in Romania. La Goracci e la troupe che la accompagnava sono stati sequestrati nello studio della senatrice No Vax Diana Iovanovici Sosoaca, nota per le sue posizioni di estrama destra e negazioniste rispetto al Covid.

La giornalista della Rai si era recata in Romania e aveva organizzato l’intervista nello studio legale della stessa politica. L’intervista, però, a un certo punto inizia a infastidire la Sosoaca che decide, con l’aiuto dei suoi collaboratori, di chiudere la porta, spintonando anche la Goracci e di chiamare la polizia.

Il tutto è stato raccontato in un servizio del TG1 in cui si evince che la Sosoaca quando ha chiamato la polizia ha affermato che alcune persone si erano indebitamente introdotte nel suo ufficio e che la stavano minacciando. Poi la sola Goracci, con gli altri membri della troupe ancora bloccati, è riuscita a divincolarsi e a scappare per raccontare agli agenti della polizia la sua versione non prima di essere aggredita con diversi pugni dal marito della senatrice rumena.

La vicenda ha avuto un lieto fine solo dopo 8 ore di interrogatorio in quanto tutti i giornalisti erano stati condotti in caserma accusati anche di aver rubato in casa della Sosoaca. Soltanto grazie all’intervento dell’ambasciata italiana la vicenda si è chiusa con la “liberazione” di tutta la troupe.

Durissimo il comunicato del sindacato dei giornalisti Rai: “La Romania chieda scusa per la grave aggressione all’inviata della Rai Lucia Goracci e ai suoi collaboratori. Se Bucarest è ancora Europa, fatti del genere non devono accadere. Una giornalista sequestrata nell’ufficio di una senatrice no vax durante un’intervista, presa a pugni davanti alla polizia che avrebbe dovuto proteggerla e poi perquisita e trattenuta per ore in commissariato. Ci aspettiamo che il governo italiano e l’Unione Europea chiedano spiegazioni al governo rumeno su quanto è accaduto”.