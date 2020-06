Giulia De Lellis: ancora attriti con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser?

Dopo le tante settimane passate a chiedersi cosa stesse succedendo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, i due hanno deciso di uscire allo scoperto. Ora i due sono tornati ufficialmente insieme e, apparentemente, sembra che abbiano lasciato il turbolento passato alle spalle. In molti, ora, si stanno chiedendo come siano i rapporti tra Giulia e due amici in particolare di Andrea: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

COME SONO I RAPPORTI? – Tramite i social, il dj veronese ha spesso condiviso momenti in compagnia di Cecilia e Ignazio. Tra l’ex tronista e la coppia, infatti, c’è sempre stata una forte amicizia. Ora che Damante è tornato insieme alla sua Giulietta, in molti si chiedono come siano i rapporti tra quest’ultima e la coppia. La curiosità nasce per via delle dichiarazioni fatte da entrambe le parti.

L’influencer, una volta lasciato Andrea, aveva parlato di Ignazio, rivelando un retroscena inaspettato. Stando a quanto detto dall’ex corteggiatrice, l’ex gieffino l’avrebbe trattata molto male. Con Cecilia, invece, non sono mancate frecciatine sia verso di lei che verso Andrea Iannone, ex fidanzato sia della De Lellis che di Belen Rodriguez. Cechu, chiarendo la questione, aveva dichiarato:“Mai state amiche”.

COSA NE PENSA LA COPPIA DELLA SCELTA DELL’AMICO? – Sebbene non si sappia ancora nulla dei rapporti tra l’influencer e la coppia, i due sembra che abbiano le idee abbastanza chiare sulla scelta di Andrea.

Se in molti avevano criticato questo ritorno di fiamma, di diverso avviso sono stati Cecilia e Ignazio. La coppia, nata all’interno del Grande Fratello Vip, si è detta più che favorevole alla scelta dell’amico. “Forse Andrea ha capito che il suo posto è quello in cui sta adesso”, così aveva dichiarato Moser.