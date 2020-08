Giulia De Lellis – Belen Rodriguez, cosa si nasconde dietro il litigio?

Giulia De Lellis e Belen Rodriguez ultimamente sono sempre sotto i riflettori a causa della loro turbolenta vita sentimentale. Qualcosa in comune tra le due donne c’è: in amore danno veramente tutto. Tuttavia, non scorre buon sangue e i motivi sono ancora un mistero.

IL GELO TRA BELEN E GIULIA – La showgirl e l’influencer non vanno molto d’accordo e i fan hanno provato a dare delle spiegazioni a riguardo. Inizialmente si pensava che il rapporto tra le due si fosse rovinato a causa di Andrea Iannone, ex in comune. In realtà le donne non hanno mai proferito parola sull’argomento, lasciando chiaramente il dubbio.

Successivamente, qualcuno ha ipotizzato che Belen e Giulia avessero discusso perché la showgirl argentina abbia tentato di “copiare” dei tutorial di make up della De Lellis. Anche in questo caso, però, le due donne non si sono pronunciate, pertanto la tesi è sfumata pian piano lasciando spazio ad altre improbabili motivazioni.

Durante la quarantena Giulia e Belen avevano accennato a questo rapporto non proprio roseo, promettendo una sorta di spiegazione ai follower, mai arrivata. La pagina Instagram di gossp Very Inutil People ha provato a dare una spiegazione a tutto questo, tuttavia, si trattano di supposizioni non confermate dalle dirette interessate.

IL MOTIVO DIETRO LA ROTTURA – Pare che le due abbiano litigato a causa di un contratto di lavoro, progetto a quanto pare aggiudicato a Belen Rodriguez. Tuttavia, la pagina Instagram non conosce i dettagli della storia. “Pare per un contratto di lavoro (il litigio, ndr.), qualcosa che sarebbe uscito a marzo o settembre. Contratto aggiudicato a Belen ma mi manca il pezzo preciso della vicenda che ha portato GDL a dire spacco bottilia rovino familia” scrive il blog su Instagram. Insomma, ci resta solo attendere la conferma delle due protagoniste.