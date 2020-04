Giulia De Lellis – Belen Rodriguez, ecco i primi retroscena sul loro rapporto

In questo periodo di quarantena, Belen Rodriguez è in compagnia del suo fidanzato Stefano De Martino e del piccolo Santiago, frutto di questo grande amore. Apparentemente sembrerebbe che la vita della showgirl argentina possa essere normale ma nel profondo c’è ancora qualcosa di irrisolto.

LA LITE CON GIULIA DE LELLIS – Tutti ormai sapranno che il rapporto della Rodriguez con Giulia De Lellis è ormai giunto al capolinea ma nessuno ha mai proferito parola su questo argomento. I fan hanno tentato in ogni modo di estorcere alle due ragazze un solo piccolo dettaglio, tuttavia, senza riuscirci.

C’è chi ha tirato in mezzo Andrea Iannone, ex di entrambe, chi crede che Belen abbia copiato i tutorial di makeup di Giulia ma, effettivamente, queste sono tesi senza alcun fondamento. Eppure sembra proprio che la verità su questa questione stia per venire a galla.

ECCO I PRIMI RETROSCENA DELLA LITE – L’influencer aveva dichiarato che prima o poi, al momento giusto, avrebbe parlato della questione raccontando la sua verità. Il noto sito di gossip Very Inutil People ha lanciato un primo retroscena su questa lite rispondendo ad alcune domande dei follower.

“Pensi che si verrà a sapere presto quel fatto di Belen e Giulia?” chiede un utente curioso su Instagram. “Forse settembre. Ha a che fare con il lavoro quindi si vedrà” ha risposto la pagina di VIP, suscitando ancor di più la curiosità dei fan. Questa dichiarazione è molto forte basti pensare ai vari contratti di lavoro che le due ragazze hanno con Maria De Filippi, punta di diamante di Mediaset.

Inoltre, diversi fan hanno ipotizzato un possibile coinvolgimento di Andrea Iannone, ex di entrambe, il quale aveva proposto alle due donne di entrare in affari. Belen, all’epoca fidanzata con il pilota, rispose subito no per non mischiare amore e lavoro; d’altro canto, Giulia accettò l’offerta ma diverso tempo dopo ha preferito ritornare con il suo ex Andrea Damante.