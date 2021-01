Giulia De Lellis, il sogno di un Sanremo social e l’affetto per Maria De Filippi

Dopo la sua avventura a Uomini e Donne, Giulia De Lellis è riuscita a conquistare un posto di rilievo sui social. L’ex corteggiatrice è infatti una delle influencer italiane più seguite e chiacchierate di Instagram.

In una recente intervista a Vanity Fair, l’influencer romana ha parlato di se stessa, dei suoi sogni e della sua realtà.

IL SOGNO DI UN SANREMO SOCIAL – Oltre il successo social, la De Lellis è sbarcata anche nel mondo editoriale e solo recentemente anche nel grande schermo. Dopo il successo di Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza e la fine delle riprese della pellicola che la vede tra i protagonisti, la De Lellis non si ferma.

Piena di idee e di progetti, la rivista le ha chiesto da chi vorrebbe essere affiancata in un’ipotetica edizione di Sanremo. Giulia non ha dubbi al riguardo, facendo il nome di una delle punte di diamante nel panorama social italiano e non: “Chiara Ferragni senza dubbio. Così nasce il Sanremo più social di sempre”.

“È geniale” – Durante l’intervista, l’influencer ha speso parole cariche d’affetto su Maria De Filippi. Sulla conduttrice del programma che ha fatto da trampolino di lancio per la De Lellis, quest’ultima ha rivelato:

“Maria De Filippi, una donna geniale e con un cuore d’oro. Non è un caso che, chiunque abbia avuto la fortuna di lavorare con lei, ne parla come una mamma”.

Ed è proprio a Uomini e Donne che Giulia ha conosciuto Andrea Damante, suo ex fidanzato storico. Dopo la fine della loro travagliata e chiacchieratissima storia d’amore, l’ex corteggiatrice ha ritrovato il sorriso al fianco di Carlo Beretta. Riguardo l’attuale fidanzato e a quanto sia felice, da una scala da 1 a 10, in questo periodo della sua vita, Giulia De Lellis ha ammesso:

“Direi 8. Non mi aiuta il periodo storico come per tutti, ma, di base, cerco di esse sempre positiva, serena e, quindi, felice. Credo che dipenda tutto da noi stessi ogni giorno. Infatti, ogni mattina provo a impegnarmi in questo senso con tutta me stessa”.