Giulia De Lellis: insieme ad Andrea Damante allo stesso evento

Nonostante entrambi abbiano voltato pagina, c’è chi ancora spera di rivedere Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme. Le ultime IG Stories degli ex protagonisti di Uomini e Donne non hanno fatto altro che riaccendere la speranza in molti fan.

DI NUOVO INSIEME A UN EVENTO – Da quanto testimoniano le loro ultime Instagram Stories, Giulia e Andrea sono stati entrambi presenti a un evento. La ex coppia sembra proprio che abbia voltato definitivamente pagina. Giulia, infatti, è felicemente fidanzata con il pilota Andrea Iannone, recentemente finito al centro dell’attenzione perché risultato positivo al doping. Nonostante le difficoltà, però, la loro storia va a gonfie vele e i due si mostrano innamoratissimi. Andrea Damante, invece, sembra aver ritrovato il sorriso con Claudia Coppola, con cui è volato alle Bahamas per una romantica vacanza. Sebbene i due siano felicemente impegnati con altre persone, molti fan sperano in un ritorno di fiamma. Speranza riaccesa dopo le ultime storie postate nei loro social. Le foto incriminanti hanno mostrato come entrambi siano stati ospiti nella stessa azienda di scarpe.

IL COMMENTO DI AMEDEO – A commentare l’inaspettato incontro è stato Amedeo Venza. L’uomo, infatti, nelle IG Stories ha parlato di un grande imbarazzo dei due. Una cosa normale visto anche le varie vicissitudini tra l’ex coppia e il motivo che li ha spinti a porre fine alla loro lunga storia d’amore. Nonostante le storie, i commenti dei fan e di Venza, Giulia De Lellis e Andrea Damante non hanno fatto parola dell’incontro tra loro due. Che questo silenzio sia voluto per non alimentare ancor di più le speranze di chi li vorrebbe nuovamente insieme?