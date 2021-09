Giulia De Lellis, la lettera alla sua pelle: “Il mio calvario con l’acne”

Già un anno fa Giulia De Lellis aveva deciso di parlare dei suoi problemi con l’acne, mostrandosi senza alcun accenno di trucco e filtri. Nelle ultime ore, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di lasciarsi andare ad uno sfogo, anzi, ad una lettera indirizzata alla sua pelle.

“Alla mia pelle” – Recentemente la De Lellis ha deciso di condividere alcuni suoi scatti inediti, decidendo di mostrarsi realmente. Nelle immagini, infatti, la ragazza ha voluto mostrarsi senza trucco, con la pelle colpita dall’acne. Nell’inaspettata lettera Giulia ha deciso di parlare di Carlo, del ruolo del suo fidanzato durante questo percorso.

“A questa instancabile stronza che poco più di un anno fa si è ammalata di acne…”, ha così esordito l’influencer nella sua lettera intitolato ‘Alla mia pelle’. Un anno fa, come dichiarato dalla stessa Giulia, “è iniziato il mio calvario con l’acne”.

Sebbene risulti ancora difficile, l’ex volto di UeD non ha più il timore di mostrarsi senza alcun effetto o trucco: “Senza filtro, senza inganno. Perchè ho provato ad ingannare anche me stessa ogni tanto e ho ringraziato Photoshop come nessuno mai ( poco educativo lo so, ma è la verità). Non tutti i giorni riesco ad accettarmi così perché sono umana e fragile anche se non sembra…”.

Un ruolo di grande importanza lo ha avuto il fidanzato Carlo che, come confessato dalla stessa ex corteggiatrice, ha scattato tutte le foto mostrate su Instagram. A lui, infatti, Giulia è grata:

“Grata per avermi scoperto il viso quando lo nascondevo con i capelli. Per avermi fatta struccare ogni volta che eravamo insieme perché consapevole che il trucco in quel momento non sarebbe stato d’aiuto. Grata per avermi sempre guardata negli occhi quando tutti non ci riuscivano più perché il mio viso”.

Per concludere, Giulia De Lellis ha voluto ringraziare tutte le persone a lei care, i familiari, il suo team, per la loro vicinanza e supporto. Ovviamente la ragazza non si è dimenticata dei suoi follower, a cui è grata per il loro affetto, per non averla mai fatta sentire inadatta.

