Napoli – Juventus, ecco la ricostruzione del litigio tra Spalletti e Allegri

“Non ho mai protestato con l’arbitro e non ci sono state frizioni con Allegri durante la gara. Non ho mai vinto contro di lui, per una volta che vinco mi viene a fare la morale sugli arbitri?“. Così ha esordito ieri sera in conferenza stanza nel post partita di Napoli-Juventus l’allenatore azzurro Luciano Spalletti.

Ma cosa è successo dunque appena dopo il triplice fischio? Secondo le varie ricostruzioni, Luciano Spalletti nel post partita si sarebbe avvicinato a Massimiliano Allegri per salutarlo, nella zona adiacente al tunnel degli spogliatoi e adibita alle interviste post gara.

Il tecnico della Juventus però, probabilmente nervoso per la sconfitta e per la brutta situazione in classifica in cui la sua squadra riversa, avrebbe inveito contro il collega toscano, accusandolo di condizionare gli arbitri durante la partita con le sue continue lamentele.

Gli animi si sono così scaldati, con addirittura l’intervento di Andrea Agnelli a dover stemperare l’atmosfera per evitare uno scontro ancora più acceso e ravvicinato. Ovviamente poi tutto è rientrato in fretta, ma la situazione ha sorpreso gli addetti ai lavori, quasi inconsapevoli di cosa stesse succedendo.

Tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri non si può dire che vi sia una grande amicizia, i due allenatori però si sono sempre stimati reciprocamente. Probabile comunque che l’episodio non abbia incrinato i rapporti tra i due e che si sia trattato solo di nervosismo a caldo.