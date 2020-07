Giulia De Lellis: la nonna non sta bene, torna a Roma dalla famiglia

Pare che la tanto amata web influencer, Giulia De Lellis non stia passando dei bei momenti. Sembra che la nonna stia abbastanza male per dei problemi di salute ancora ignoti a molti. La ragazza è tornata subito dalla sua famiglia, ma non è potuta restare a lungo.

GIULIA DE LELLIS TORNA A CASA – Giulia De Lellis ha lasciato Forte Dei Marmi per catapultarsi nuovamente a casa con la sua famiglia. Lì c’era la sua nonna che pare non stia molto bene a causa di alcuni problemi di salute. La ragazza ha fatto notare quanto le avrebbe fatto piacere restare ancora un po’ a Roma, ma purtroppo per motivi lavorativi non può e deve ritornare a a Forte Dei Marmi.

“Sono venuta di corsa qua a Roma perché la mia nonnina non sta molto bene. Aveva annunciato la web influencer inizialmente. E poi, subito dopo essere andata via aveva detto:“Ritorno a malincuore. Non sono tranquilla”. Ha infine promesso che, una volta superato l’ostacolo lavorativo, tornerà a casa.

Si è anche rivolta a tutti coloro che l’accusano ingiustamente di non fare nulla durante il giorno dichiarando che ci sono volte nelle quali, come il caso della nonna appunto, si vorrebbe poter stare vicini alla propria famiglia, ma è proprio il lavoro ad impedirlo.

GIULIA DE LELLIS: UN’ESTATE ”PARTICOLARE” – L’estate di Giulia De Lellis ha visto sicuramente dei momenti felici insieme al suo amore Andrea Damante. Per certi versi, però, qualcosa non è andato sempre bene. Pare che lei debba subire un intervento al naso che è stata costretta a rimandare. Il loro cagnolino, Tommaso Kowalski, ha avuto dei problemi di salute e l’hanno dovuto portare con urgenza dal veterinario e adesso il problema della nonna.

GIULIA DE LELLIS: L’AMORE CON DAMANTE CONTINUA – Nonostante qualche difficoltà, che fa parte della vita come per noi tutti, Giulia e Andrea dal momento in cui è ripartita la loro storia sono più vicini e affiatati che mai. I due non si separano un momento se non per svolgere attività lavorativa e in molti si augurano che possano sposarsi presto e creare una famiglia.