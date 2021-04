Giulia De Lellis, l’influencer avverte i follower di alcune truffe: “Mi dissocio”

Giulia De Lellis, famosa influencer romana, si è sfogata su Instagram a causa di una truffa a suo nome. Purtroppo non è la prima volta che accade un episodio del genere ai vip, per questo, la 25enne ha messo in guardia i suoi follower. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

TRUFFA PER GIULIA DE LELLIS – In queste ore, la De Lellis è stata protagonista di una vera e propria truffa. Qualcuno ha utilizzato il suo nome per attirare ragazze e ragazzi e coinvolgerli così in una vera e propria truffa. “C’era questo tizio in giro per Milano che per farsi sentire ad alta voce faceva i nostri nomi, dichiarando che servivano delle ragazze in più per lavorare con noi” ha esordito l’influencer.

Come se non bastasse, pare che questa persona abbia utilizzato le stesse modalità questa volta facendo il nome di Taylor Mega, un’altra influencer. La De Lellis è molto turbata da questo avvenimento, tanto da definirla una situazione “alquanto ridicola e grave”.

“Questo ragazzo contattava da parte mia, di Taylor, queste persone fingendo che servissero a noi ed al nostro team delle persone in più. Questa persona dice delle cose false. Volevamo dissociarci da tutta questa situazione, alquanto ridicola e grave” ha continuato Giulia.

Infatti, pare che questa persona abbia contattato moltissime ragazze, per questo la De Lellis ha continuato dicendo: “Indelicato e maleducato”. Tanti sono i messaggi arrivati all’influencer come testimonianza di queste azioni.