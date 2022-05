Giulia De Lellis: presente al concerto di Irama a Milano

Nei giorni scorsi Forum di Assago a Milano si è tenuto il concerto di Irama, tra i presenti c’è stata anche Giulia De Lellis. L’influencer ha infatti condiviso sui social alcuni scatti della serata, confermando così ciò che ha più volte dichiarato nelle interviste: è in ottimi rapporti con l’ex.

I RAPPORTI CON IRAMA – Come è ben noto ai fan di Giulia e agli amanti del gossip, dopo la fine della turbolenta storia con Andrea Damante, Giulia ha avuto una breve relazione con Irama. La storia con il cantante si è conclusa dopo poco, “di comune accordo” come rivelato dal vincitore di Amici.

Sia l’artista che la De Lellis hanno sempre affermato di essere rimasti in ottimi rapporti. Qualche tempo fa, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne parlando dei suoi ex fidanzati ha dichiarato:

“Io di base con tutti i miei ex rimango in rapporti sereni. Alla fine si condividono tanti momenti, bellissimi momenti. Non ha senso non salutarsi, non chiedersi ogni tanto come va o come non va. Farsi gli auguri a Natale o al compleanno. Non ci vedo niente di male, anzi la trovo una cosa molto carina e intelligente”.

A confermare definitivamente queste parole è stata la presenza di Giulia De Lellis al concerto di Irama, spazzando via ogni dubbio. Inoltre, attualmente l’ex volto di UeD è felicemente fidanzata con Carlo Beretta, come anche mostrato dai tanti video e scatti condivisi sui social.

