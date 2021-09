Giulia De Lellis, replica alla dura critica di una follower: “Non si sente un tantino fuori luogo?”

Dal suo esordio televisivo a Uomini e Donne, Giulia De Lellis continua a rimanere sulla cresta dell’onda. Tra le influencer italiane più seguite, su Istagram vanta più di 5 milioni di follower. È proprio sul noto social network che l’ex corteggiatrice è stata vittima di una dura critica da parte di una donna, a cui è seguita la replica dell’influencer di Pomezia.

“Non si sente un tantino fuori luogo?” – Molto attiva sui social, la De Lellis non manca di condividere con i suoi fan ciò che le accade. Solo una settimana fa la ragazza ha condiviso uno scatto che la ritrae in tenuta da caccia, immersa nella foresta in compagnia di Carlo Beretta, il fidanzato.

Ad accompagnare l’immagine è la didascalia in cui l’ex gieffina ha voluto ringraziare Ivana Mrazova, sua compagnia d’avventura al GF Vip: “Aveva ragione la mia ciccia Ivana Mrazova, qui le foreste sono meravigliose! Il telefono prende pochissimo, l’aria è pulita, fresca ed il cibo buonissimo. Prima di girare il centro della città ci godiamo questa libertà! Gita fuori porta x2 💜“.

Tra i tanti commenti lasciati sotto alla foto, all’occhio di Giulia non è sfuggito il commento negativo di un’utente: “Ma è semplicemente ridicola!”. Davanti a questo tono offensivo, l’influencer è sbottata in pubblico, rivelando che questa utente non è la prima volta che la offende.

“Ma lei che è una madre di famiglia, invece, che mi segue solo per insultarmi pubblicamente (per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti) non si sente un tantino fuori luogo? Perché solo ridicola è dir poco. Ma poi da tempo, basta. Si faccia aiutare per favore”, ha così replicato duramente Giulia De Lellis.