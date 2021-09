TAMPONE RAPIDO GIUGLIANO – Nuovo servizio a disposizione dei cittadini di Giugliano in Campania istituito dalla Farmacia Micillo, sita in Via Licante 34/36/38, Giugliano in Campania, nelle vicinanza della chiesa dell’Annunziata. Presso la struttura sarà infatti possibile eseguire tamponi rapidi antigenici con risultato in 15 minuti.

TAMPONE RAPIDO GIUGLIANO FARMACIA MICILLO – LE INFO

La Farmacia Micillo esegue il test antigenico nelle seguenti fasce orarie:

dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:30 alle 20:00

Sabato dalle 18:00 alle 20:00

Per eseguire il tampone occorre prenotare chiamando allo 081 894 1111 o contattando la struttura su WhatsApp al numero 366 822 4235. All’ingresso in Farmacia sarà necessario esibire la tessera sanitaria o un valido documento di riconoscimento.

TAMPONE RAPIDO GIUGLIANO FARMACIA MICILLO – PREZZO

Il costo di un tampone rapido presso la Farmacia Micillo è di 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni, mentre per gli over 18 il prezzo fissato è di 15 euro. I tamponi saranno effettuati nei locali della Farmacia all’indirizzo sopracitato e i risultati saranno disponibili in 15 minuti. In caso di esito negativo al tampone sarà generato il Green Pass valido per le 48 ore successive.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a [email protected], contattare la pagina ufficiale della struttura su Facebook, chiamare il numero 081 894 1111 o inviare un messaggio Whatsapp al 366 822 4235. In alternativa è possibile consultare il seguente link.