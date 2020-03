Giulia De Lellis: rischia di essere cacciata di casa?

Torna a far parlare di sè, l’influencer Giulia De Lellis, che in questi giorni sta vivendo i giorni chiusa in casa, in quarantena come tutti. Pare che la mamma le abbia dato un out out a tal punto da cacciarla di casa, ma cosa sarà successo esattamente?

GIULIA DE LELLIS: LA QUARANTENA LONTANA DA IANNONE – Pare che la web influencer stia vivendo un periodo di crisi con il suo fidanzato Andrea Iannone. Momento del quale, a quanto pare, non vuole affatto parlarne, e lo dimostrano le risposte che da ai suoi fan durante le numerose dirette su Instagram che in questi giorni sta facendo sempre più spesso. Sta passando, dunque, la quarantena lontana da Iannone in un casa a Pomezia.

GIULIA DE LELLIS: QUARANTENA LONTANA ANCHE DAI GENITORI – La ragazza pare abbia deciso di trascorrere la sua quarantena in una casa a Pomezia anche lontana dai suoi genitori. Ma come mai? Forse per evitare litigi e discussioni?

LA MADRE PASSA A TROVARLA – La madre, però, nonostante la decisione della ragazza di spostarsi di casa pare sia passata a trovarla e hanno girato insieme un video divertente. Sembrerebbe, infatti, averle dato un out out. O avrebbe fatto in tempo la cucina o l’avrebbe cacciata di casa.

LA RISPOSTA DELLA DE LELLIS – Giulia avrebbe risposto ironicamente che in periodo del genere non avrebbe potuto cacciarla via di casa, in quanto sta circolando questo nuovo virus. Per vedere il video divertente di madre e figlia clicca qui. Dunque, nulla di grave, un semplice video ironico fatto da Giulia De Lellis in riposta a sua madre.

COME FINIRà TRA GIULIA E IANNONE? – In molti si chiedono come finiranno le cose tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. Per ora non ci è dato saperlo, anche perchè lei non proferisce parola sull’argomento. Forse le farà male parlarne? Non ci resta che attendere per scoprirlo.