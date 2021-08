Giulia De Lellis torna a parlare della convivenza e dei suoi ex

Giulia De Lellis è tornata a parlare ai suoi fan e si è confidata. Ha infatti aperto su Instagram il noto box domande e alcuni le hanno fatto delle importanti domande. La ragazza ha subito parlato della sua attuale relazione, quella con Carlo Beretta e del fatto che stanno convivendo.

I due stanno infatti spesso insieme e alcuni vociferano anche che potrebbero esserci delle future nozze tra i due e la voglia di creare una famiglia. La coppia ne starebbe parlando, forse a breve arriverà qualche importante annuncio, non ci resta che attendere.

La De Lellis ha poi parlato del matrimonio di sua sorella, dicendo che molto probabilmente indosserà un abito verde. Ha poi cominciato a parlare dei suoi ex. Giulia ha dato una risposta da applausi quando una ragazza le ha detto di aver visto che il suo attuale fidanzato mantiene ancora il numero della sua ex sul cellulare.

Le parole dell’influencer sono state: “Pensa che ha anche dei ricordi con questa, che non potrai mai vedere. Ah, e delle foto, sicuro, da qualche parte. Per non parlare dei loro vecchi discorsi che non potrai ovviamente sapere mai. In sintesi e di base, il tuo ragazzo ha un passato. E pure tu! Quindi?”.

Le è stato chiesto cosa ne pensa di chi mente in un rapporto. Secondo la De Lellis ci sono due modi per capire se la persona con cui si sta mente: “O lo becchi perché hai cu.o! O perché è stupido. Fidati però anche delle tue sensazioni”. A proposito di Damante, attualmente sta con l’attrice Elisa Visare.