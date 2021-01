Giulia De Lellis, un dettaglio che salta all’occhio: la fedina di Andrea

Sebbene sia Giulia De Lellis che Andrea Damante abbiano voltato pagina, chiudendo il capitolo “Damellis”, c’è chi ancora spera di rivederli insieme. Inoltre, molto spesso l’ex coppia finisce al centro del gossip per alcuni dettagli che non sfuggono all’occhio attento dei follower. È ciò che è successo qualche giorno fa, quando l’influencer ha condiviso una foto su Instagram, scatenando il caos.

“E l’anello c’è…” – Dopo un ritorno di fiamma con il dj veronese, in cui i fan erano arrivati addirittura a sognare le nozze, Giulia sembra abbia definitivamente chiuso il capitolo Andrea. Da qualche mese, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata a sorridere al fianco di Carlo Beretta, non mancando di rendere partecipi gli utenti.

Sebbene la De Lellis sia attualmente impegnata, c’è chi ancora pensa che Damante non sia proprio del tutta chiusa. A far pensare ciò è un dettaglio che è emerso in una recente foto pubblicata dalla ragazza: la fedina. In occasione di alcuni tatuaggi fatti sulle dita delle mani, l’influencer ha postato una foto sui social che, però, ha portato ad un’inaspettata svolta.

Tra chi ha commentato negativamente la scelta di Giulia e chi, invece, si è complimentata, c’è una fetta di utenti che hanno prestato attenzione ad un altro dettaglio. A catturare l’attenzione è stato un anello di Cartier in oro rosa, un dono del suo ex fidanzato.

“E l’anello c’è…”, “Che bello l’anello del Dama” e “L’anello almeno toglilo dall’anulare sinistro”, sono solo alcuni dei commenti che hanno inondato la foto incriminata. Da parte di Giulia De Lellis, però, non c’è stato alcun tipo di replica.