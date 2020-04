Giulia Molino, risponde alle parole di Vittorio Feltri: “L’hai sparata bella grossa”

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Fuori dal coro, il web si è scagliato furiosamente contro Vittorio Feltri. Tra i tanti, anche Giulia Molino ha voluto dire la sua, rispondendo alle dure dichiarazioni del giornalista.

“I meridionale in molti casi sono inferiori”- È ormai noto il carattere per nulla facile, schietto del direttore di Libero. Le sue dichiarazioni durante la diretta di Fuori dal coro, però, ha lasciato senza parole il pubblico di Rete4. Alla domanda di Mario Giordano, riguardo le varie decisioni prese da Vincenzo De Luca, Feltri ha dichiarato:

“Perché mai dovremmo andare in Campania? A fare i parcheggiatori abusivi? I meridionali in molti casi sono inferiori”

LA REAZIONE DI GIULIA – L’ex concorrente di Amici non ha mai fatto mistero di essere meridionale, ma, anzi. Lei, infatti, ha sempre mostrato orgoglio in ciò ed è proprio per questo che ha voluto rispondere all’opinionista. Sono stati in molti, infatti, a rispondere alle spiacevoli e infelici dichiarazioni di Feltri. Da parte sua, Giulia ha deciso di rispondere tramite una canzone, usando la base di Nu Juorno Buono di Rocco Hount.

LE PAROLE DELLA CANTANTE – Nel riscrivere la canzone di Hount, la ragazza ha voluto far capire al giornalista la bellezza della sua terra, la Campania. Inoltre, la cantante ha aggiunto:

“Già nel 2014 Rocco Hunt descriveva la bellezza del meridione in un pezzo meraviglioso come “Nu juorno buono”. Oggi è 25 aprile, anniversario della liberazione d’Italia, ed è proprio nu juorno buono per ricordarci che dobbiamo essere un Paese UNITO. In questo periodo storico così difficile stiamo dimostrando quanto importante sia la solidarietà e l’unione. Sono stanca di dover ancora ascoltare discorsi come ‘credo che i meridionali siano inferiori’. Discorsi dai quali, fortunatamente, l’Italia TUTTA si dissocia“