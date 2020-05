Giulia Salemi è fidanzata? Arriva la risposta di lei sui social

Giulia Salemi, come ogni web influencer che si rispetti, intrattiene quotidianamente i fan con video e stories pubblicati sul suo profilo Instagram. Proprio nelle ultime stories ha scritto qualcosa che lasciato dei dubbi ai suoi fan. Sarà fidanzata?

GIULIA SALEMI: I FAN SPERANZOSI – Dopo aver molto sofferto per la fine della storia d’amore con Francesco Monte, i suoi fan più accaniti, sperano di vedere Giulia finalmente felice con un’altra persona. Si era già vociferato che stesse provando ad intraprendere una relazione ma fino ad ora nessuna prova certa. Questo fino a ieri, quando ha risposto ad una domanda di utente. Scopriamo insieme la sua risposta.

GIULIA SALEMI RISPONDE AD UNA DOMANDA DI UN FAN – Inizialmente Giulia aveva intenzione di fare una serie di stories nelle quali i suoi fan si aprivano e parlavano di sè stessi. Aveva infatti scritto: ‘sfogatevi’. Qualcuno, non leggendo o ignorando completamente quanto la Salemi avesse scritto, ha detto: “Credo che in questo periodo tu abbia trovato qualcuno. Ma non credo che il -5 sia rivolto a questo”. La risposta di Giulia, nonostante non avesse intenzione di parlare di lei, non si è fatta attendere: ‘Chissà’ ha dichiarato.

GIULIA SALEMI E’ FIDANZATA? – Quel suo ‘chissà’ ha lasciato intendere molti dubbi. Anche perché subito dopo ha esordito con: “Ma ora non parliamo di me, parliamo di voi”, lasciando intendere che preferisse non parlare di lei in quel preciso momento. Ma come mai? Forse sta conoscendo qualcuno e non è ancora sicura, forse non vuole ancora svelarlo, o semplicemente ha voluto insinuare un dubbio che forse non esiste. Chi può dirlo, per ora non ci resta che attendere altre sue parole!

GIULIA SALEMI: PROSSIMI PROGETTI E UN ‘COUNTDOWN’ – Sempre ritornando alla questione ‘fidanzata o non’ Giulia Salemi un mese aveva dichiarato apertamente di essere ancora single. A gennaio, invece, si era parlato di un presunto ragazzo di nome Luigi.

Certo è che la ragazza ha pubblicato sul suo profilo un conto alla rovescia con scadenza il 6 Maggio. Cosa ci sarà per lei il 6 Maggio? Ritroverà l’amore? O forse un progetto lavorativo? Per ora la ragazza non ha voluto svelare nulla, quindi ci toccherà attendere le parole della diretta interessata non appena deciderà di dire il tutto.