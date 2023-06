Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i due si sono lasciati? La mamma Fariba sbotta: “È assurdo invadere la nostra privacy”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Questa è la voce che ormai da settimane infiamma il gossip. Le prime indiscrezioni risalgono a mesi fa, quando l’influencer parlò con Alfonso Signorini di un periodo difficile con il suo compagno. Ad oggi, però, è intervenuta la mamma di Giulia, Fariba Tehrani, la quale si è pesantemente sfogata sui social.

Alcuni follower invadono la privacy della famiglia

Poche ore fa, Fariba si è sfogata su Instagram a causa di alcuni avvenimenti legati a sua figlia e al suo compagno. Pare, infatti, che la donna sia stata ripetutamente disturbata per telefono da alcuni fan della coppia desiderosi di conoscere qualche dettaglio in più su questa crisi.

“Mi sembra poco rispettoso che persone che hanno trovato il mio numero tramite il lavoro o acquisti per beneficienza continuino a scrivermi o addirittura chiamarmi insistentemente! È assurdo invadere la nostra privacy! O per parlarmi male del mio Pier, oppure per fare domande indiscrete! Chi ti ama veramente non invade!” ha tuonato sui social Fariba.

Pare, dunque, che le telefonate siano state fatte per conoscere dettagli intimi della storia tra Giulia e Pierpaolo. “Mi vedo costretta a chiudere questo numero e comprarmi un’altra scheda telefonica con un nuovo numero. Ancora più assurdo è che si credono anche nel giusto, oltre che disturbare insistendo a chiamare magari anche in momenti incasinati. Pretendono che gli rispondo pure. Ma secondo voi io vengo a rompervi l’anima e chiedervi le vostre cose famigliari?” ha continuato Fariba.

Infine, la mamma di Giulia Salemi ha voluto concludere il suo sfogo specificando che non tutti i fan sono così perché in tanti stanno rispettando il silenzio della famiglia. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha ricondiviso la storia di Fariba aggiungendo: “Mi dispiace per Fariba, i follower dovrebbero essere meno invadenti”.