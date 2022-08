Giulia Salemi, il compleanno di Pierpaolo Pretelli: il bacio di Ronn Moss

Nei giorni scorsi Pierpaolo Pretelli ha spento 32 candeline, al suo fianco ovviamente c’è stata Giulia Salemi. Dalla fine del GF Vip, reality dove si sono conosciuti e innamorati, i due non si sono più lasciati.

Innamorati e uniti più che mai, i due sono finiti recentemente al centro dell’attenzione. Da quanto emerso da alcuni portali di gossip, la coppia sarebbe pronta a compiere il grande passo: il matrimonio. In attesa della conferma ufficiale, la Salemi si è resa protagonista di un simpatico e inaspettato siparietto.

IL BACIO DI RONN MOSS – Recentemente Dagospia ha deciso di lanciare l’ultima notizia bomba: le nozze di Giulia e Pierpaolo. A confermare tale voce sono stati altri portali di gossip, alimentando quindi il gossip.

In attesa della conferma da parte dei due diretti interessati, il web si sta dilettano in nuovi memes che vedono protagonista proprio Giulia Salemi. Il tutto ha avuto iniziato durante la festa di compleanno del fidanzato.

Come mostrato da un video divenuto virale sul web, Giulia ha ricevuto un bacio da Ronn Moss, noto per aver interpretato Ridge Forrester in Beautiful. Durante il taglio della torta da parte di Pier, Giulia si trovava al suo fianco. Poco distante dalla coppia c’era l’attore che, come si vede nel video, ha affettuosamente baciato l’ex gieffina sul capo. La ragazza, dal canto suo, ha sorriso e si è allontanata imbarazzata.