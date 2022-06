Giuntoli: pronto doppio colpo da 30 milioni

Il calciomercato in casa Napoli entra sempre più nel vivo. Potrebbe, infatti, essere una stagione ricca di addii con molti giocatori in scadenza di contratto e per i quali non ci sono notizie per i rinnovi.

Intanto la società e il direttore sportivo Giuntoli si guardano intorno alla ricerca di nuovi nomi. Tra questi compare la coppia Barak-Casale dell’Hellas Verona.

I due giocatori piacciono molto alla società e a Spalletti e questo potrebbe essere il momento giusto per provare a concludere il colpo.

LA TRATTATIVA

Il club veneto chiede per Barak una cifra di 20 milioni da incassare subito, situazione diversa invece per Casale che sarebbe disposto a cedere anche con la forma del prestito con obbligo di riscatto.

In realtà la società partenopea spera di riuscire a chiudere la trattativa per il centrocampista e il difensore a 30 milioni complessivi.

L’operazione potrebbe iniziare già questa settimana nonostante la priorità attuale del Napoli sia gestire gli esuberi.