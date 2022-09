Giuntoli su Navas

Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo della SSC Napoli, si è lasciato andare in alcune dichiarazioni su Keylor Navas in una lunga intervista rilasciata al “Corriere dello Sport“. Il portiere costaricano è stato l’oggetto dei desideri del Napoli in questa sessione di calciomercato. La società partenopea cercava un portiere d’esperienza ed il suo sembrava il profilo giusto però, per varie motivazioni, l’accordo non è arrivato.

Ecco l’intervista al ds del Napoli: “Navas è un’altra storia. Abbiamo ottimi rapporti con i dirigenti del PSG. Loro erano interessati a Fabian, che noi dovevamo vendere. Noi potevamo portare a Napoli un portiere di livello da affiancare a Meret. Alla fine l’operazione si è chiusa a metà”.

“Quanto guadagna Navas?” – “Tantissimi soldi, quindici di lordo”. “Si riprova a Gennaio?” – “No, diamo fiducia a Meret. Siamo contenti che sia rimasto. Contro il Liverpool ha fatto una grande partita”. “Perché” – “Non hanno trovato l’accordo sul salario con il calciatore. Sapevano che noi avevamo un tetto vincolante.” “Non si sfora neanche per un portiere di quel livello?” – “Non si sfora per nessuno. I calciatori nello spogliatoio si parlano. Se fai distinzioni si viene a sapere. E non va bene.”

In questo modo Giuntoli ha spento tutte le voci sul possibile arrivo di un nuovo portiere al Napoli, compreso quello dell’attesissimo Navas. Alex Meret sarà il titolare e Salvatore Sirigu gli farà da secondo. Ora si tratta con il portiere ex Udinese e con il suo agente per trovare un accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza a Giugno 2023.

A Keylor Navas, rimasto a Parigi, sarebbe anche piaciuto trasferirsi a Napoli ma probabilmente non si sono trovati i giusti accordi. Anche se non è arrivato questo portiere, il Napoli quest’anno è una squadra davvero competitiva anche grazie alle intuizioni di mercato di Cristiano Giuntoli.