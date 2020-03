Giuseppe Conte sta pensando di allungare la quarantena oltre il 3 aprile

Il Premier Giuseppe Conte sta varando una misura per allungare la quarantena e il decreto Italia Zona Protetta, siglato all’inizio della scorsa settimana. Gli sforzi fatti fin qui dalla popolazione non hanno potuto ancora dare risultati, visto che, proprio come aveva lui stesso annunciato, ci sarebbero volute almeno due settimane per vederne i frutti.

Tuttavia, per migliorare ancora di più la situazione dei contagi e dei decessi a lungo termine, Giuseppe Conte e la sua squadra di governo stanno pensando di prolungare la quarantena oltre il 3 aprile. Non è ancora chiaro il dato riguardo il termine del nuovo decreto, ma è probabile che si decida di far rientrare il tutto non prima delle festività pasquali.

L’inasprimento delle misure contenitive è stato funzionale a un obiettivo in particolare: limitare i contagi ma soprattutto evitare il collasso del sistema sanitario e delle terapie intensive. “Non è ancora il momento di pronunciarsi, ma è ovvio che non ci sarà altra soluzione che prorogare i provvedimenti adottati come la chiusura delle molte attività commerciali e la sospensione delle attività didattiche“. Queste le parole dell’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri.

Finora, la data del 3 aprile è relativa alle attività didattiche e sportive, mentre il 25 marzo è il termine ultimo dell’efficacia del decreto ministeriale che prevede la chiusura di tutte le attività non imprescindibili. È probabile che la proroga fino a dopo Pasqua riguardi sia la scuola che il commercio non fondamentale. Tutti si domandano quando si tornerà a “riacquistare” la libertà. Sebbene non sia facile fare previsioni, giacché queste dipendono esclusivamente dall’evoluzione dei dati del contagio, si può ipotizzare (ottimisticamente) che, a partire dal 14 aprile, le prime restrizioni potranno essere sollevate e si tornerà alla vita normale.