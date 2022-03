Gossip, Fabrizio Corona bannato da Instagram: “Troppe segnalazioni e denunce ricevute”

Chissà che presto Fabrizio stesso intervenga per spiegare ai fan cosa stia accadendo, nel frattempo è polemica sul web

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, e ancora una volta per motivi non positivi. L’ex re dei paparazzi è sempre stato attivissimo su Instagram, spesso con post polemici nei confronti di personaggi del mondo dello spettacolo.

Tuttavia, di recente il suo account su Instagram, uno dei social da lui prediletti, è scomparso. Basta fare una ricerca e il risultato sarà “Utente non trovato. Ancora nessun post”.

Alcuni credono che sia stato lui stesso ad aver disattivato il profilo, altri invece sono certi che sia stato bannato. Inquisito un video che lui ha pubblicato mentre faceva la doccia, che avrebbe destato non pochi commenti critica da parte del web.

Qualcuno invece dà la colpa di tutto ad alcune storie che Fabrizio Corona ha pubblicato contro Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Federica Calemme, uno dei triangoli più chiacchierati nati all’interno del Gf Vip.

In merito è intervenuto anche l’influencer Amedeo Venza: “A seguito di numerose denunce, segnalazioni, ecc ecc, il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato. Con i social non si scherza.

E presto ne verranno bannati tanti altri che in maniera pesante e a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero assolutamente riguardare!”, ha detto l’esperto di gossip. Chissà che presto Fabrizio stesso intervenga per spiegare ai fan cosa stia accadendo.