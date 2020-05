Grande Fratello: Daniele Santoianni è stato arrestato

Daniele Santoianni, un ex partecipante del Grande Fratello, è stato arrestato in un blitz che ha coinvolto ben 91 persone. La questione era proprio dovuta ad alcuni clan camorristici. Scopriamo insieme nel dettaglio cos’è accaduto.

DANIELE SANTOIANNI è STATO ARRESTATO – L’ex concorrente del Grande Fratello si è ritrovato coinvolto in una sorte di associazione camorristica. Stiamo parlando del clan dell’Arenella e dell’Acquasanta. Il giovane aspirava a diventare il leader di questi due clan, poi è arrivato l’arresto che ha coinvolto ben 91 persone.

DANIELE SANTOIANNI: LA SUA PARTECIPAZIONE AL GRANDE FRATELLO – L’uomo aveva partecipato al Grande Fratello ben 9 anni fa. Ha iniziato il percorso ad Ottobre per poi essere eliminato direttamente a Marzo. Dal giornale Reppublica.it, come riporta il sito gossipetv, sono stati consultati alcuni archivi Mediaset per capire la sua vita prima dell’arresto.

LA VITA DI DANIELE SANTOIANNI PRIMA DELL’ARRESTO – “è molto socievole, un po’ lunatico e fin troppo schietto”. E’ così che viene definito l’uomo da chi lo conosceva prima che venisse arrestato. Poco prima che partecipasse al Grande Fratello lui stesso dichiarò di essere stato vittima della crisi del 2008. L’uomo era un broker di un’azienda poi fallita, provò a cercare così la fortuna in tv proprio nel Grande Fratello.

“Pensavo che il mio fosse un futuro da manager, invece mi sono ritrovato a spedire, senza fortuna, migliaia di curriculum in giro”. Questo è quanto aveva dichiarato circa il suo lavoro prima di cominciare il percorso in tv.

DANIELE SANTOIANNI: FASCINO TENEBROSO E ‘SCIUPAFEMMINE’ – Quando l’uomo partecipò al Grande Fratello veniva definito ‘bello e tenebroso’, nonché un vero ‘sciupafemmine’. E per quanto riguarda la scelta di intraprendere un percorso in tv al GF aveva dichiarato: “Questa è l’opportunità giusta capitata nel momento giusto!”. Ma cosa pensava della convivenza? Aveva dichiarato di non aver alcun problema “a patto che non incontri persone invadenti, superbe e maleducate”. Il suo unico obiettivo era quello di ‘realizzarsi professionalmente’, oggi invece è stato arrestato!