Grande Fratello, Veronica Graf attacca l’ex Filippo Nardi: ”Mi ha costretta ad abortire”

L’ex concorrente del Grande Fratello, Veronica Graf, ha attaccato il suo ex Filippo Nardi. La ragazza ha svelato, in un’intervista per ”Nuovo”, di essere anche rimasta incinta. Lui, però, avrebbe chiesto, con enorme freddezza, di abortire.

Per la donna è stato un vero dramma, tanto da spingerle a dichiarare: “Filippo mi ha rovinato la vita e per colpa sua oggi non voglio più avere niente a che fare con gli uomini”. Ha poi svelato le parole di lui:

“Non pensare di tenere questo bambino. Io voglio una relazione con te ma non un figlio”. E alla fine Veronica ha concluso: “La gente deve sapere che uomo è e come si è comportato”. Ha poi raccontato che la loro storia d’amore sarebbe iniziata in una discoteca, precisamente nel locale dove lavorava lui.

La passione sarebbe nata, a detta di lei, il 28 agosto 2019. All’epoca Valentina si era lasciata da poco con il ragazzo del momento. Per questo motivo ha deciso di dare il numero a nardi e di incontrarlo. Oggi ha voluto raccontare tutto ciò che pensa. Per quanto riguarda il loro primo incontro la ragazza ha dichiarato:

“Una sera siamo andati a bere qualcosa insieme: poi una volta risaliti sull’auto la passione ha preso il sopravvento e non abbiamo fatto in tempo ad arrivare in hotel. Ci siamo fermati in una pineta lungo la strada e abbiamo fatto l’amore. Non avevamo precauzioni perché Filippo mi aveva rassicurato dicendo che alla sua età era in grado di gestire la situazione. Diceva: ‘Non voglio sprecare la nostra prima volta insieme’. E in quel momento era già successo l’irreparabile.”

La Graf ha anche dichiarato di essersi pentita del gesto che ha fatto: “So di aver sbagliato ad abortire e darei la vita per poter tornare indietro e fare un’altra scelta, ma allora non me la sentivo di crescere un figlio da sola: avevo mille euro sul conto corrente e la mia famiglia non poteva aiutarmi. Così il 27 settembre sono volata a Palma di Maiorca con un’amica. All’ospedale mi hanno dato una pastiglia per interrompere la gravidanza.”