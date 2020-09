Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta discute con Enock Barwuah e il web lo attacca

L’intervento di Andrea Zelletta in una discussione di Enock Barwuah e Fausto Leali ha fatto molto discutere. Per questo il web non ha potuto fare a meno di attaccarlo.

LA DISCUSSIONE DI ENOCK E FAUSTO LEALI – Enock stava raccontando che lui e la sua famiglia hanno sempre dovuto combattere contro il razzismo e che suo fratello Mario Balotelli gli ha consigliato di dire sempre la sua all’interno del reality.

Il ragazzo, infatti, stava discutendo con Fausto Leali che continuava a chiamarlo n*gro, anziché ”nero”. L’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, infatti, lo ha poi stoppato zittendolo letteralmente. Forse Andrea voleva solo far finire la discussione tra i due, ma fatto sta che il web non ha per niente apprezzato.

LE PAROLE DI FAUSTO LEALI – Dopo aver rischiato la squalifica per le sue frasi su Mussolini e Hitler, il cantante ha espresso un concetto che ha lasciato tutti i cittadini molto interdetti e perplessi. Ha infatti ripetutamente chiamato Enock Barwuah neg*o anziché ”nero”. “Ma che ne*ro, si dice nero”, è intervenuto qualche concorrente, ma Fausto non c’è stato al rimprovero e ha spiegato: “Ma dai! Nero è un colore, ne*ro è una razza”.

L’INDIGNAZIONE DEI CONCORRENTI – Per favore non usare più quella parola, anche perché siamo in un contesto televisivo”, ha risposto il diretto interessato. Patrizia De Blanck, invece ha dichiarato: “Ora ti fanno la stessa cosa per il fatto di Mussolini, sono ca**i tuoi”. Sarà squalificato?