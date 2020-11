Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta ha mentito sulla sua uscita dalla casa? E’ nata una nuova polemica

E’ nata una nuova polemica nella casa del Grande Fratello Vip che ha coinvolto Andrea Zelletta. Quest’ultimo, qualche giorno fa, era uscito momentaneamente dalla casa del Gf per motivi personali, molto probabilmente inerenti alla salute. A raccontarlo, infatti, è stato lui stesso ai compagni. Dopo qualche giorno è rientrato.

Andrea Zelletta non ha dato molte spiegazioni in merito alla sua uscita dalla casa agli altri coinquilini. Ha puntualizzato, però, di non aver avuto contatti con l’esterno e di essere rimasto isolato tutto il tempo in un hotel con un solo libro a fargli compagnia.

Il gieffino, però, avrebbe mentito ai suoi compagni della casa per quanta riguarda alcuni particolari dettagli. Questi, infatti, non passati per nulla inosservati al mondo del web che li ha subito sottolineati.

LE PAROLE DI ANDREA ZELLETTA – Andrea avrebbe raccontato a Francesco Oppini alcuni particolari circa la situazione che sta vivendo l’Italia con il Coronavirus. Ha inoltre raccontato un aneddoto su Cristiano Ronaldo. Il calciatore, infatti, dopo essere rimasto positivo al virus ed essere anche guarito aveva dichiarato che i tamponi sono una cavolata. Il commento è stato poi subito dopo cancellato.

Il fatto che Andrea sapesse della polemica e del commento di Ronaldo poi cancellato, ha fatto pensare che in realtà ha mentito e sapesse cose molto più approfondite sul mondo esterno, e voi cosa ne pensate?