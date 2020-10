Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta incontra la madre, gaffe su Natalia Paragoni

E’ stata un’emozione forte e senza precedenti, quella vissuta da Andrea Zelletta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Al ragazzo, ex tronista, è stato concesso, infatti, di vedere, anche se per poco tempo, la madre.

Il ragazzo ha rivisto la madre attraverso il vetro del Cucurio. E’ stata proprio la donna a volerlo incontrare dopo che lui, nella casa, si è commosso svariate volte pensando ai genitori, specie alla madre, pensando soprattutto al fatto di non averli portati spesso a cena fuori.

GRANDE FRATELLO VIP: ANDREA ZELLETTA E L’INCONTRO CON LA MADRE, LA GAFFE SULLA FIDANZATA – Il ragazzo ha riempito la mamma di complimenti dicendole che è bellissima, mentre la donna lo ha rassicurato sul fatto che, a casa, sono tutti orgogliosi di lui. La gaffe nei confronti della fidanzata è arrivata proprio a fine incontro. Pare che Andrea abbia chiesto solo come stesse il suo papà, la sorella e i nonni. Non ha chiesto nulla per quanto riguarda Natalia, invece. Ma lo scivolone non è certo finito qui!

ANDREA ZELLETTA E LA GAFFE NEI CONFRONTI DI NATALIA – Andrea, dunque, ha riportati i suoi saluti a tutti: papà, sorella, nonno e nonna. Ha anche nominato altre persone a noi sconosciute, citando addirittura tutto il vicinato.

Nel lungo elenco non c’è stato spazio per il nome di Natalia. La ragazza, intanto, ha postato un video su Instagram in cui si vede Andrea, scrivendo ”amore mio”. Il web, però, si è scatenato con i commenti.