Grande Fratello Vip: Antonella Elia torna sui social per annunciare il prossimo appuntamento in tv

Antonella Elia sembra essere pronta per annunciare una nuova avventura televisiva. Aveva già partecipato al Grande Fratello Vip come opinionista, ma a quanto pare non è stata confermata. La fidanzata di Pietro Delle Piane ha fatto così sapere che lavorerà su un programma in tv che lei stessa ha definito ”molto bello”.

ANTONELLA ELIA: L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM – La donna è così tornata sui social per annunciare ai suoi follower le sue novità in campo televisivo: “Sto registrando un programma bellissimo”. La donna però ha preferito non fornire ulteriori informazioni al riguardo, né la data nella quale andrà in onda né il format del programma.

Sempre tramite il suo profilo di Instagram, Antonella Elia ha continuato il suo annuncio dicendo: “Ancora purtroppo non vi posso parlare ma non vedo l’ora di poter condividere questa esperienza con voi!”. Insomma dopo due anni al Grande Fratello Vip, prima come concorrente e poi come opinionista, la storia soubrette di ”Non è la Rai” è tornata in tv.

ANTONELLA ELIA E SAMANTHA DE GRENET – Qualche settimana fa Antonella Elia è stata ospite su Rai Due nel programma televisivo di Francesca Fragnani, denominato ”Belve”. In quell’occasione la conduttrice ha chiesto ad Antonella Elia in che rapporti si trova con Samantha De Grenet.

Inoltre le ha chiesto se le avesse fatto le sue scuse dopo la discussione avvenuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L’ex opinionista non ha fatti grandi giri di parole e ha dichiarato di non essersi pentita di aver fatto quelle battute pungenti sulla collega.