Grande Fratello Vip: Barbara Eboli attacca Ursula Bennardo e Sossio Aruta

Continuano le tensioni nella casa più spiata d’Italia. Questa volta a provare un certo disagio è sicuramente Licia Nunez nei confronti di Sossio Aruta, Paola Di Benedetto e Antonella Elia. Quest’ultima è ancora al centro di molte discussione anche con la showgirl Valeria Marini con la quale c’è una vera e propria rivalità.

GRANDE FRATELLO VIP: BARBARA EBOLI INTERVIENE A DIFESA DI LICIA NUNEZ – Se Licia Nunez sta vivendo grosse difficoltà nella casa a causa delle varie discussioni e soprattutto perché non si sente compresa, Barbara Eboli, la sua fidanzata è intervenuta subito fuori dalla casa per difenderla. Ecco, infatti cosa ha scritto sul suo profilo Instagram:“Ma la cattiveria di Antonella Elia e Paola Di Benedetto? Accompagnata da quell’inetto insulso di Sossio Aruta ritenendosi divertenti! Con tutto quello che accade vorremmo vedere leggerezza non cattiveria. Serpi” . Ha poi deciso di taggare addirittura la compagna di Sossio con la quale ha avuto da poco un bambino, Ursula Bennardo e le ha scritto: “Ursula Bennardo ma perché non te lo vieni a riprendere? Cafone e cattivo”.

GRANDE FRATELLO VIP: BARBARA EBOLI INVITA A SALVARE FABIO – Al termine del suo ‘appello’ nei confronti di Ursula Bennardo e contro i ragazzi della casa del Gf Vip, ha invitato tutti i telespettatori a salvare Fabio nella nomination contro Antonella e Adriana. Barbara, però non è stata l’unica a rivolgersi ai ragazzi della casa al di fuori, proprio ieri abbiamo avuto notizia della parole del marito di Fernanda Lessa, con la quale Paola di Benedetto, Sossio Aruta, Antonella Elia e Andrea Denver avevano avuto una precedente discussione.

URSULA DI BENNARDO RISPONDE ALLE ACCUSE – Ecco cosa ha scritto Ursula in risposta ai due sul suo profilo Instagram: I compagni/compagne e mariti dei concorrenti non sanno più come fare per cercare un po’ di popolarità…”. Ha aggiunto una risata e poi ha continuato: “Lasciateli sfogare, è peccato… Le parole e gli insulti che usano li descrivono da soli”. Ha inoltre difeso Sossio anche nel litigio con Teresanna Pugliese, modella ed ex partecipante a Uomini e Donne, due volte come corteggiatrice (la seconda per Francesco Monte) ed una come tronista.