Grande Fratello Vip: Can Yaman è interessato a Elisabetta Gregoraci? Il like sospetto

L’attore Can Yaman ha incantato il pubblico di Canale 5 per tutta l’estate, a partire da Giugno, con la serie tv DayDreamer – Le Ali del Sogno. I fan del modello\attore sono sempre molto attenti a notare ogni suo movimento, soprattutto sui social. Siamo tutti in attesa di vederlo a ‘C’è Posta Per te’, nel frattempo lui sembra essere interessato al Grande Fratello Vip.

Can ha rifiutato di partecipare al Gf Vip di Alfonso Signorini per il compenso troppo basso. In questo momento sembra essere interessato ad una coinquilina particolare. Si tratta di Elisabetta Gregoraci, che attualmente sta con l’ex velico Pierpaolo Pretelli.

IL LIKE DI CAN A ELISABETTA GREGORACI – Nel pomeriggio di Lunedì è stato postato un video sull’account Instagram di Elisabetta Gregoraci. Al suo interno c’erano i momenti più importanti, carini e divertenti della soubrette all’interno della casa del Gf.

Tra i numerosi cuoricini rossi c’era anche quello di Can, protagonista della seria tv turca DayDreamer. I seguaci dei due artisti hanno iniziato a fare anche delle supposizioni. Si è trattato di un apprezzamento nei confronti dell’ex donna di Briatore?

IL NO DI YAMAN AL GF VIP – Alcuni hanno pensato che Can avesse rifiutato la partecipazione al Gf Vip per una questione di compenso troppo basso. In realtà è molto probabile che sia stato occupato sul set della serie con Ozge Gurel e molto probabilmente non è per niente interessato ai reality show.