Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia racconta la sua prima volta con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati separati a lungo a causa dell’emergenza Coronavirus e del lockdown. Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e lì non si separavano mai essendosi piaciuti dal primo momento. Nel momento in cui sono usciti non hanno più potuto vedersi.

CLIZIA E PAOLO: DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP – I due si sono visti appena la quarantena è finita e, al contrario di quanti molti avevano dichiarato, si sono trovati fin da subito molto bene. Tra i due sembra essere nata una vera e propria storia d’amore coronata da una forte passione.

Ed è proprio per questo che Clizia ha scelto di raccontare in parte cosa ha provato nell’intimità col suo Paolo. Ha così dichiarato: “Hai capito qua Paolino il pariolino che mi sembrava tanto uno di Azione cattolica?

PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA SEMPRE PIU’ INNAMORATI – Nonostante ci fossero stati tanti pregiudizi sulla loro storia d’amore, i due oggi sembrano essere innamorati e felici. Inoltre molti pensavano che tra i due non potesse esserci passione poichè lui era fin troppo timido, in realtà non è stato cosi, stando a quanto lei ha dichiarato.

Paolo Ciavarro non ha dubbi sul suo amore per Clizia: “Tra me e Clizia è amore!“ Mentre lei ha dichiarato: : “I dietrologi, i complottisti e i terrapiattisti ci sono stati, certo, e si sono sbagliati”, in risposta proprio a chi non credeva in loro due e nel loro amore.

“Nel rivederlo io mi sono emozionata ed è stato molto… È stato pazzesco, ha confermato tutto quello che avevo sentito già al primo bacio. Diciamo che già dal quel primo bacio io avevo subito capito che c’era chimica fra noi due e poi … E poi da quel primo bacio io ho subito sentito… Mi sono detta: “Hai capito qua Paolino il pariolino che mi sembrava tanto uno di Azione cattolica?“ Queste le parole che Clizia ha riservato raccontando la prima volta con Paolo Ciavarro.