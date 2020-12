Grande Fratello Vip, Francesco Oppini: la trasformazione dell’ex concorrente nel corso del tempo

Durante il suo percorso nel Grande Fratello Vip, Francesco Oppini è riuscito a lasciare un segno indelebile in questa quinta edizione. Il suo carattere e la sua profonda amicizia con Tommaso Zorzi hanno fatto breccia nel cuore di molti fan del reality.

I telespettatori che ancor prima conoscevano Oppini dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, non hanno potuto fare a meno di notare il cambiamento del ragazzo nel corso del tempo. Com’è cambiato Francesco?

Fin da quando è nato, nel 1982, Francesco ha vissuto la sua vita all’insegna dei paparazzi e dei riflettori. Come è noto alla maggior parte dei telespettatori, il 38enne è figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Già a 22 anni, l’ex concorrente del GF Vip ha dimostrato di avere le idee chiare: seguire le orme dei suoi genitori.

Nella sua esperienza televisiva, Francesco ha collezionato un’altra esperienza in un reality: la Fattoria. Dopo il suo esordio nel piccolo schermo, il ragazzo è apparso al fianco della madre Alba in alcuni programmi quali Ballando con le stelle, Le Iene. Inoltre, Oppini ha voluto avventurarsi anche lontano dai riflettori, lavorando come impiegato in una concessionaria. Un’altra passione dell’ex gieffino è il calcio, proprio per questo spesso prende parte alle telecronache di programmi sportivi come Diretta Stadio sul canale 7Gold.

Attualmente innamoratissimo di Cristina Tomasini, in precedenza Francesco è stato legato ad Alessia Fabiani e a Francesca Gottardi. Riguardo il suo passato, il ragazzo non ha fatto mistero di aver attraversato un periodo buio e doloroso. L’ex concorrente si è infatti trovato ad affrontare l’inaspettato lutto della fidanzata dell’epoca Luana, scomparsa a causa di un incidente d’auto.

È evidente il cambiamento che Francesco ha avuto nel corso degli anni. Rispetto ai suoi esordi in televisione, il 38enne ora appare maturo, sicuro di sé davanti alla telecamera. Unica cosa che è rimasta immutata nel tempo è la somiglianza con il padre Franco. Per vedere le foto del cambiamento nel corso del tempo clicca qui.