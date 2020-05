Grande Fratello Vip: frecciatine tra Serena Enardu, Deianira Marzano e Miriana Trevisan

Nelle ultime ore Serena Enardu ha fatto una dichiarazione a tutti i suoi followers che ha spiazzato tutti! Non solo i suoi seguaci ma anche alcune donne del mondo dello spettacolo. C’è stata per questa una discussione via web.

LE AFFERMAZIONI DI SERENA ENARDU – Serena Enardu ha dichiarato di aver avuto ‘una brutta discussione’ con Pago, dunque sembrerebbe che tra i due le cose non stiano andando benissimo e c’è chi ha addirittura pensato che la loro storia d’amore fosse già bella che finita.

GLI ATTACCHI A SERENA ENARDU – Molti suoi followers, però, hanno accusato Serena Enardu di aver preso in giro tutti poichè si era rifatta viva con Pago solo quando quest’ultimo aveva scelto di partecipare al Grande Fratello Vip. Insomma la ragazza è stata accusata di voler solo farsi vedere nuovamente in tv.

LE AFFERMAZIONI DELL’EX DI PAGO – Miriana Trevisan, tra le altre cose, ha dichiarato di aver ospitato il suo ex marito Pago in casa. Serena, però, stanca delle persone che parlano della sua relazione, riferendosi in particolare a Deianira Marzano ha dichiarato:

”Stavo iniziando queste storie dicendo una cattiveria assurda ma ho deciso di non farlo, ho deciso che da ora in poi parlerò solo dei ca**i miei. C’è poi chi deve parlare dei ca**i degli altri per poter far vedere la propria faccina tutta rifatta, io no, io parlo dei ca**i miei”.

L’INTERVENTO DI DEIANIRA MARZANO – Nella vicenda è intervenuta anche Deianira Marzano che, stavolta, non ha attaccato del tutto Serena Enardu: ”Qua bisogna vedere anche l’altro lato della medaglia perchè è vero che Serena Enardu ha colto l’occasione al volo però è comunque vero che dai tempi di Temptation Island questo Paga staccava le porte e lo diceva già, ai tempi, la sua ex moglie”.

E poi ha continuato dicendo: ”Quando lei dice piangendo ”abbiamo avuto una brutta litigata” cosa intende? Io penso che questa qua lo vuole pure proteggere facendolo passare per quello che non è e cioè il bonaccione della situazione. E’ arrivaot pure il momento di metterci un punto! […] Basta dare l’idea di quello che ha subito e del buon samaritano, nessuno ci casca”.

MIRIANA TREVISAN E DEIANIRA REPLICANO AGLI ATTACCHI DI SERENA ENARDU – Inoltre le due donne hanno replicato agli attacchi di Serena Enardu. ”Dai che anche tu tra botox e ialuronico… mi sa che la mia faccina rifatta ti dia fastidio che dica cose che si avvicinano molto alla realtà dei fatti.” Ha dichiarato apertamente la Marzano.

E ancora: ”la signora qui mi dovrebbe ringraziare perchè veramente io le ho dato tanta visibilità e le faccio fare tanti follower, inoltre, le vorrei dire che è davvero becero, soprattutto perchè lei ha un’età che si avvicina alla mia, offendere sull’aspetto fisico”.

Infine Miriana ha sostenuto: ”cari, le scelte mie e di pacifico sono state fatte 8 anni fa… tra noi c’è solo un gentile rapporto per crescere al meglio il nostro bimbo. Baci Miriana.” Per leggere le storie e vedere il video di Serena Enardu clicca qui.