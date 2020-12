Grande Fratello Vip: Giulia Salemi parla delle sue esperienze intime

Giulia Salemi, da poco concorrente del Grande Fratello Vip, ha deciso di parlare apertamente con Maria Teresa, la sua coinquilina. Le due si sono isolate in un angolo della casa per farsi confidenze particolarmente intime.

LA CONFESSIONE DI GIULIA SALEMI AL GRANDE FRATELLO VIP – Le parole dette da Giulia Salemi nella casa sono state molto intime e private e potrebbero anche aver colpito particolarmente i suoi ex. Ha infatti dichiarato: ”Ho una cosa molto imbarazzante da dirti. Credo di avere un blocco con il mio corpo. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi, non credo di aver mai provato un ‘vero piacere’ dico uno reale. Ne ho parlato con pochissimi amici e amiche e mi guardano scioccati ‘in che senso?!’. Io ho sempre fatto finta”.

Poi la Salemi ha continuato: ”Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate”. E ancora: Non ho molte esperienze, non è che dico prendo un uomo e lo ribalto. Le mie volte si contano davvero.

”Gli uomini che ho avuto mi chiedevano ‘hai fatto anche tu?’ e io dicevo di sì, ma non era vero. Almeno una volta però l’avranno provato, io mai con nessuno, nemmeno l’ultimo. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa…”. ”Per un uomo vedi tutto, capisci se ha finito, perché si sente e si vede. Per noi non è così, però sono certa di non averlo mai avuto”.

Maria Teresa Aruta ha ascoltato il tutto con molta attenzione e poi ha dato dei consigli alla sua coinquilina su come comportarsi per cambiare questa sua particolare condizione fisica e mentale. Ma cosa ne penseranno gli ex di Giulia?