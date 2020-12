Uomini e Donne: Nilufar Addati appare diversa ai fan

La pallavolista e web influencer Valentina Vignali e l’ex tronista e precedentemente corteggiatrice, Nilufar Addati, sono molto amiche. Trascorrono sempre molto tempo insieme e uno degli ultimi video pubblicati, nel quale appaiono insieme, i fan hanno notato qualcosa di strano e di diverso. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

IL VIDEO DI VALENTINA VIGNALI E NILUFAR ADDATI – Nilufar Addati e Valentina Vignali hanno registrato un video nel quale hanno mostrato il procedimento per fare una torta al cioccolato. I fan di Nilufar, però, hanno notato qualcosa di diverso in lei. Di cosa si tratterà?

In particolar modo, come riportato da meteoweek.com, alcuni sul web hanno scritto dei commenti dove viene mostrato chiaramente il loro stupore. Stando a quanto pensano alcuni utenti e fan della ragazza, quest’ultima avrebbe fatto qualche ritocchino al viso. Ovviamente non sappiamo se sia effettivamente così o meno, fatto sta molto ci hanno tenuto a sottolineare questo cambiamento che è apparso particolarmente evidente.

LA RISPOSTA DI NILUFAR ADDATI – Nilufar ha ammesso più volte di aver rifatto il seno, ma non hai mai dichiarato di essersi rifatta le labbra, nonostante molti fan glielo abbiano fatto notare, insinuando il contrario. Per quanto riguarda le ultime critiche ricevute, la ragazza ha risposto dicendo che non ha rifatto assolutamente nulla, ma ha solo cambiato il make-up.

LE CRITICHE A VALENTINA VIGNALI – Anche l’amica Valentina Vignali è stata molto criticata in passato. La ragazza, infatti, una volta entrata nella casa del Gf Vip era ingrassata di circa 10 kg. Attualmente, però, è riuscita a ritornare in forma e adesso sfoggia il suo fisico con scatti da sogno che pubblica quotidianamente sul suo profilo di Instagram.