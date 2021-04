Grande Fratello Vip: Giulia Salemi risponde alle critiche ricevute

Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ieri ha festeggiato il suo 28esimo compleanno con il suo attuale fidanzato, Pierpaolo Pretelli, conosciuto proprio all’interno del reality più spiato d’Italia. Ha fatto una lunga live nella quale ha parlato degli argomenti più disparati, tra cui anche le critiche ricevute ultimamente.

LE CRITICHE DI GIULIA SALEMI, LA RISPOSTA DELLA RAGAZZA – Giulia Salemi ha deciso di rispondere direttamente alle critiche ricevute. Ha infatti dichiarato: “Non voglio copiare nessuno, ho sempre parlato delle Kardashian”. Gli attacchi infatti riguardano la sua nuova linea di costumi, in quanto le è stato detto di aver copiato le sorelle Kardashian.

La Salemi ha poi spiegato di aver preso spunto dalle principesse Disney e dalle Kardashian, appunto, che ha sempre ammirato e di cui ha sempre parlato con ammirazione. La linea di costumi, nel frattempo, sta riscontrando un grande successo, con grandi vendite.

LA STORIA DI GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI – La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta procedendo a gonfie vele. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e ormai sono una coppia fissa. La ragazza ha poi rilasciato un’intervista per Vanity Fair in vista del suo debutto come conduttrice per il Salotto Salemi.

Ha parlato di Pierpaolo sostenendo di non volersi sbilanciare, ma spiegando di aver incontrato e conosciuto un ragazzo con il quale prova delle belle sensazioni. Anche lui sembra molto innamorato e lo dimostra la bella e commovente lettera che gli ha scritto in occasione del suo compleanno.

GIULIA SALEMI E IL RAPPORTO CON LE CRITICHE – Le critiche per Giulia Salemi non sono certo qualcosa di nuovo, la ragazza è abituata perché molte volte il popolo del web ha smontato il suo operato. Già dalla sua prima partecipazione al Grande Fratello Vip ha dovuto difendersi. Si è sempre mostrata una ragazza matura e a modo e ha anche un gruppo di fan molto attivo.