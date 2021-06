Grande Fratello Vip: i messaggi con Tommaso Stanzani, c’entra anche Can Yaman

Tommaso Zorzi ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo di Instagram, probabilmente con ironia, una storia dedicata all’ex allievo di ”Amici”, Tommaso Stanzani. Ha mostrato, in particolare, un messaggio che gli aveva inviato.

L’sms è stato rivolto a Tommaso Stanzani, ma era coinvolto anche l’attore turco Can Yaman, attuale fidanzato di Diletta Leotta. Ma come mai l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha nominato proprio Can Yaman? Scopriamolo insieme

TOMMASO STANZANI FAN DI CAN YAMAN – Pare che Tommaso Stanzani sia fan del divo turco Can Yaman. Per questo motivo gli lascia molto spesso dei like su Instagram. Pare proprio che la cosa non sia piaciuta a Tommaso Stanzani, celebre influencer milanese.

Il messaggio mostrato su Instagram riportava: “Il prossimo like che metti a Can Yaman ti taglio….”. A quanto pare tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi è nato un bel rapporto e attualmente sono inseparabili. Tutto è nato tramite un messaggio su Instagram e alla fine hanno finito per incontrarsi.

Dal loro primo appuntamento non hanno mai smesso di stare insieme, infatti si sentono e si vedono spesso. Sono stati paparazzati in diversi posti tra cui Milano, Bologna e Forte dei Marmi. I due non si nascondono più e vivono il loro legame alla luce del sole. Per vedere la foto di Tommaso Zorzi pubblicata sul suo profilo Instagram clicca qui.