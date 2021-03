Grande Fratello Vip: pace fatta tra Tommaso Zorzi e Francesco Monte?

Che tra Tommaso Zorzi e Francesco Monte non corresse buon sangue era chiaro un po’ a tutti. A testimoniarlo ci sono le numerose parole poco carine che Zorzi ha rivolto a lui nella casa del Gf ViP. Adesso però qualcosa potrebbe essere cambiato, scopriamo insieme l’indizio che lo lascia capire.

LA RIVALITà TRA TOMMASO ZORZI E FRANCESCO MONTE – Zorzi aveva più volte ribadito nella casa del Grande Fratello Vip, di non avere una buona opinione su Francesco Monte, in quanto quando stava con Giulia Salemi, quest’ultima si era dovuta allontanare da lui. La motivazione? Pare che Monte non lo sopportasse perché omofobo.

Eppure Francesco Monte non è stato concorde con quanto detto e, molto poco velatamente, ha minacciato di querelare sia Giulia Salemi che lo stesso Tommaso Zorzi, cosa che di fatto non è avvenuta.

IL SEGUI DI ZORZI A FRANCESCO MONTE: PACE FATTA?- Innanzitutto abbiamo notato che Tommaso Zorzi ha tolto il segui a Giulia Salemi, il che è apparso molto coerente, in linea con le litigate che faceva con lei nella casa, considerandola anche falsa. Ciò che apparso ancora più strano è il segui che ha lasciato a Francesco Monte.

Dunque Zorzi e Monte hanno cominciato a seguirsi reciprocamente e per questo potrebbero aver fatto pace. Certo, per ora non ci sono state altre spiegazioni, anche Tommaso Zorzi ci ha tenuto a ribadire che se ha fatto un tale gesto un motivo c’è, non sappiamo ancora quale sia.