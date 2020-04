Grande Fratello Vip: Rita Rusic derubata in casa e la conseguente depressione

Rita Rusic aveva partecipato al Grande Fratello Vip e lì si era mostrata come una donna molto forte, a tal punto da essere definita ‘lady di ferro’. Alcuni eventi delle vita fanno crollare tutti, personaggi noti compresi. Questa volta la donna ha voluto raccontare la sua esperienza ai suoi followers direttamente dal suo profilo Instagram.

RITA RUSIC AL GRANDE FRATELLO VIP: DA BOMBA SEXY A CASALINGA – Appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Rita Rusic si era mostrata come una vera e propria bomba sexy pronta a conquistare tutti gli uomini della casa. Dopo poco però l’abbiamo vista alle prese con i fornelli trasformandosi in una perfetta casalinga.

RITA RUSIC: LA DONNA DI FERRO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP – Come vi abbiamo accennato la donne è stata definitia ‘lady di ferro’, proprio per la forza mostrata nella casa del Grande Fratello Vip. Pochi i momenti nei quali si è lasciata andare all’emotività o si è lasciata andare.

RITA RUSCI DERUBATA IN CASA E LE CONSEGUENZE – La donna è stata poi derubata in casa, precisamente nell’abitazione che si trova in America. Quest’evento l’ha scossa a tal punto che è dovuta ricorrere ad uno psicologo. A raccontarlo è stata proprio lei sul suo profilo Instagram.

LE PAROLE DI RITA RUSIC – “La volta più grave è quando sono andata da uno psichiatra perché ho subito un furto in America. In un minuto e 38 secondi mi hanno rubato tutto, dalla cassaforte agli oggetti. Mi sono sentita tanto vulnerabile. La polizia mi ha detto che sono stata seguita per due mesi e che probabilmente mi tenevano d’occhio anche dopo“. Ha confessato la donna ai suoi fan.

RITA RUSIC: ‘HO VISSUTO MOMENTI DIFFICILI’ – La donna ha poi concluso la sua confessione: “Per carattere ho una grande forza e energia, tendo sempre a raggiungere l’obiettivo o meglio, a provarci. Ma ho vissuto momenti molto difficili che mi hanno fatto sentire come svuotata, come quando ti svegli e credi che il futuro non ti riservi più niente“.