Giulia De Lellis si mostra irriconoscibile sui social per sponsorizzare un prodotto

Giulia De Lellis sta facendo molto chiacchierare nell’ultimo periodo. Il motivo è proprio il ritorno con la sua vecchia fiamma Andrea Damante. Molti fan, i cosiddetti damellis sono impazziti a saperli nuovamente insieme, altri non hanno potuto far a meno di criticarli. Ieri sera la ragazza si è mostrata ai suoi followers in un modo davvero irriconoscibile per sponsorizzare un prodotto.

GIULIA DE LELLIS DA CONSIGLI AI SUOI FOLLOWERS – La ragazza, pur trascorrendo la quarantena in casa, non ha smesso di essere attiva sui social, anzi intrattiene i suoi followers con video divertenti e con consigli legati alla bellezza. Ed è proprio relativa alla sponsorizzazione di un prodotto l’ultima storia pubblicata dalla web influencer.

GIULIA DE LELLIS SI MOSTRA IRRICONOSCIBILE – La ragazza si è mostrata irriconoscibile ai suoi fan, poichè ha il viso coperto di una pellicola rossa che a detta sua fungerebbe da maschera. Sta utilizzando nel contempo un oggetto che a detta sua avrebbe tre funzioni: depilazione, massaggio e detersione del viso. Lei stessa quando ha iniziato a registrare il video ha dichiarato ‘scusate se metto paura, ma volevo dirvelo’.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE: LA QUARANTENA E FELICI INSIEME – I due ragazzi dopo essere stati per un po’ di tempo nascosti hanno deciso di uscire allo scoperto e nonostante le critiche sembrano essere molto felici insieme trascorrendo la quarantena nella stessa abitazione. Insieme a loro c’è anche la famiglia di Giulia che vive a Pomezia, appunto.

GIULIA DE LELLIS: LA FOTO MENTRE SPONSORIZZA IL PRODOTTO – La ragazza sponsorizzando il prodotto che vi abbiamo citato precedentemente ha dichiarato: l’ho adorato’. Sembra essere davvero ottimo, intanto vi lasciamo qui la foto di una Giulia irriconoscibile mentre prova il nuovo prodotto di bellezza per la pelle: