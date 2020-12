Grande Fratello Vip: Soleil Sorge parla di alcuni protagonisti del reality

Soleil Sorge è stata ospite a Casa Chi. Ha parlato di alcuni personaggi che stanno partecipando al reality e, verso alcuni, è stata anche particolarmente severa. Alcuni sono stati persino accusati di non mostrarsi al pubblico per ciò che realmente sono.

LE PAROLE DI SOLEIL SORGE NELL’INTERVISTA – Soleil Sorge durante l’intervista ha dichiarato: ‘‘Diciamo che noto del perbenismo da parte di tutti quanti. Io sono sempre stata definita la cattiva del reality perché purtroppo sono una delle poche vere. Quando penso una cosa la espongo, a prescindere che possa poi piacere al pubblico”.

Per quanto riguarda l’amicizia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge ha dichiarato che non sono altro che un bluff. ”[…] Conosco Pierpaolo e con Giulia Salemi non fa sul serio. […] Di Elisabetta era preso, ma sono sicura che ci abbia giocato su molto”.

La ragazza ha poi dichiarato di essere stata contattata dalla redazione del Grande Fratello Vip, ma ha scelto di rinunciare. Ha confessato di non aver partecipato perché era appena tornata da L’Isola Dei Famosi, e dopo poco è partita insieme a Jeremias per andare ad Ibiza.

LA FRECCIATINA AL SUO EX LUCA ONESTINI – Non è mancata poi una frecciatina finale al suo ex Luca Onestini: ”Luca e Ivana devono ringraziarmi perché ho creato io la coppia”.